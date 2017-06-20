Стратегические бомбардировщики США проведут учения совместно с Южной Кореей

ВВС Южной Кореи проведут учения, в которых примут участие американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, также в совместном полете примут участие истребители F- 15K.

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении ВВС США с 1985 года. Они могут нести обычное и ядерное вооружение и преодолевать ПВО на скорости более 1300 км/ч.

В мае на учения в небе над Корейским полуостровом были направлены стратегические бомбардировщики с авиабазы Гуам.

Как отмечает агентство Yonhap, США перебросили два бомбардировщика на Корейский полуостров, чтобы продемонстрировать решимость сдерживать военную угрозу со стороны КНДР.

Пхеньян действия Вашингтона назвал военной провокацией, которая "ставит ситуацию в регионе на грань ядерной войны".

В начале этого месяца Совбез ООН проголосовал за новые санкции против КНДР.

А постпред США Никки Хейли подчеркнула, что запуски ракет КНДР несут угрозу не только международному миру, но и безопасности США.

Напомним, что 28 мая Северная Корея успешно испытала новую систему противовоздушной обороны.

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