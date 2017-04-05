Stratfor дал прогноз для России в связи с терактом в Питере

Каждая из выдвинутых версий о теракте в метро Санкт-Петербурга представляет собой разрыв с привычной в России ситуацией, где в подобных случаях ответственность на себя, обычно, берут боевики из северокавказского региона России.

Об этом пишет частная американская разведывательная компания Stratfor, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В материале напоминают, что последние крупные нападения, которые террористы с Северного Кавказа устроили за пределами своего региона, произошли в Волгограде в 2013 году, всего за несколько месяцев до зимних Олимпийских игр в близлежащем Сочи.

Но сейчас растут опасения, что после нескольких лет относительного спокойствия в регионе ухудшающееся экономическое положение России может подтолкнуть к возобновлению воинственности на Кавказе.

У республик Чечни и Дагестана, которые традиционно являются очагами повстанческой и боевой деятельности, одни из самых высоких показателей безработицы в стране, что может способствовать радикализации местной молодежи. Тем не менее, Москва готова к возобновлению борьбы с боевиками на Северном Кавказе через семь лет после того, как она объявила о победе в своей жестокой войне против чеченских сепаратистов, какой бы пустой она ни была.

Новая угроза на Кавказе также послужит для Кремля аргументом в пользу надежных механизмов безопасности и обороны, которые поддерживают многие россияне.

Намного более тревожная перспектива для Москвы заключается в том, что виновниками могли быть доморощенные джихадисты.

Лишенные руководства оперативники - новый и незнакомый враг для Кремля. Хотя российское правительство подавило большую часть радикальных джихадистских материалов, циркулирующих в социальных сетях, оно не может полностью их ликвидировать.

Оно также не готово принять, что около 5 тысяч россиян, которые уехали из страны в основном на Кавказ для борьбы с "Исламским государством", возвращаются, чтобы продолжить войну уже у себя дома.

При всем своем опыте борьбы с традиционными сетями внутреннего терроризма, Кремль не привык бороться с аналогичными угрозами из-за рубежа. Более того, если следователи обнаружат, что нападение в Санкт-Петербурге было ответным ударом на действия России против "Исламского государства" в Сирии, Кремлю, возможно, придется пересмотреть свою кампанию там.

Изначально Москва участвовала в конфликте, чтобы усилить патриотизм российского народа и сплотить их для поддержки правительства - самопровозглашенного защитника от экстремистской группировки. Однако за последний год энтузиазм общественности по поводу кампании Кремля в Сирии уменьшился.

Недавние результаты опросов показали, что постоянное участие своей страны в сирийской войне одобряют менее половины всех россиян, по сравнению с предыдущими показателями в 65%. Многие россияне предпочли бы, чтобы Кремль сосредоточился на проблемах внутри страны, а не за рубежом; некоторые постеры во время недавних антикоррупционных протестов говорили об этом напрямую.

Атака в понедельник в Санкт-Петербурге могла бы послужить еще одной причиной давления на руководство России для пересмотра своей роли в сирийской гражданской войне.

Также в Stratfor проанализировали и другие догадки о виновных в теракте.

Так, например, выступающий на государственном телевидении в понедельник вечером ученый предположил, что взрыв - дело рук протестующих.

В разведке напоминают, что за последние два уик-энда в городах России прошли крупные демонстрации против коррупции в правительстве. Тем временем тысячи водителей грузовиков блокировали движение по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, в знак протеста против повышения налогов, порой вступая в конфронтацию с силами безопасности.

В ответ на волнения Кремль начал принимать жесткие меры против протестов и работать над предупреждением их организации в соцсетях. Если нападение действительно было делом рук россиян, прибегнувших к терроризму, чтобы выразить свое недовольство, то у Кремля будет проблема, с которой он не сталкивался почти столетие.

Более того, переход от по большей части ненасильственных демонстраций к терроризму даст Москве необходимое оправдание для принятия еще более жестких законов контроля над инакомыслием и мониторинга социальных сетей, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года.

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