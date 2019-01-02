Суд Амстердама в марте продолжит рассмотрение дела скифского золота

Рассмотрение судом Амстердама апелляции по делу о скифском золоте запланировано на март 2019 года, заявил ТАСС гендиректор Центрального музея Тавриды, председатель комиссии по культуре и межнациональным отношениям Общественной палаты Крыма Андрей Мальгин. По его мнению, коллекция экспонатов должна вернуться в крымские музеи.

«В марте, по моей информации, продолжатся заседания в суде Амстердама по скифскому золоту. Стороны сейчас продолжают накапливать аргументацию. Процесс, конечно, не быстрый, но мы надеемся на позитивное рассмотрение»,— рассказал господин Мальгин.

В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, которые были предоставленны в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда сказал, что передачу скифского золота Украине можно расценить только как хищение. Позднее крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.