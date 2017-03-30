Суд бессрочно заблокировал скандальный указ Трампа по мигрантам

Президент США уже пообещал подписать новое решение, которое коснется переселенцев и беженцев Дональд Трамп. Фото: AFP

Федеральный суд на Гавайях, заблокировавший указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из ряда мусульманских стран, продлил действие своего решения на неопределенный срок. Об этом сообщает BBC.

Указ Трампа не будет применяться как минимум до тех пор, пока не будут рассмотрены иски о полной отмене указа.

Мотивировка судебного решения практически не изменилась с момента, когда действие указа было приостановлено тем же судом в первый раз: по мнению судьи, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.

Кроме 90-дневного запрета на въезд для граждан шести мусульманских стран, указ Трампа предписывает приостановить действие федеральной программы помощи беженцам на 120 дней.

На прениях в суде представители администрации Трампа просили его принять такое решение, чтобы в силе остался хотя бы запрет на прием беженцев, но судья отказался сделать и это.

Деррик Уотсон 16 марта уже не дал вступить в силу новому запрету на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Тогда он удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как тот должен был вступить в силу.

Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.

Трамп еще в середине февраля анонсировал подписание нового антимиграционного указа, но его подписание было отложено из-за выступления президента перед обеими палатами Конгресса в минувшую среду.