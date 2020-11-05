Суд дозволив спостерігачам від Трампа стежити за підрахунком в Пенсільванії

Суд у Філадельфії дозволив спостерігачам від штабу президента США Дональда Трампа стежити за підрахунком голосів з відстані не більше 1,82 метра, повідомляє видання The Philadelphia Inquirer.

Суддя сказала, що спостерігачі Трампа зможуть простежити за "всіма аспектами" обробки голосів.

Штаб Трампа в Філадельфії раніше заявив, що його спостерігачів тримають занадто далеко від бюлетенів, щоб вони могли переконатися в їх справжності. Зокрема, один зі спостерігачів заявив в суді, що деякі столи, де перераховують голоси, знаходяться майже в 30 метрах від них.

У четвер Трамп закликав зупинити підрахунок голосів і не рахувати бюлетені, що надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць. У цьому році таких голосів рекордна кількість. Штаб Трампа вимагав перерахувати голоси у Вісконсині, де переміг Байден.

Вибори президента США, в Палату представників і Сенат - верхню і нижню палати Конгресу, відповідно - відбулися 3 листопада. Голоси досі опрацьовують.