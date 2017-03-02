Суд Египта оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака

Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году, передает Би-би-си.

Слушания по делу продолжались весь четверг. В итоге судья пришел к выводу, что бывший президент, первоначально приговоренный к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Мубарак последние несколько лет находился в военном госпитале в связи с плохим состоянием здоровья. Тем не менее на нынешнем процессе он присутствовал лично - его доставили в суд на вертолете.

Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, так как суд признал его ответственным за расстрел мирных демонстрантов военными в 2011 году. Однако бывший президент обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили.

В результате приговор был отменен, но это не устроило уже сторону гособвинения. Прокуратура подала в высший суд жалобу, которая и рассматривалась в четверг. Решение суда ее отклонить - окончательное и не подлежит обжалованию.

Президент Египта в 1981-2011 годах Хосни Мубарак, а также двое его сыновей Аля и Гамаль, экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных полицейских чиновников в ноябре 2014 года были признаны судом невиновными в деле о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года.

Оправдательные приговоры вынесены также по рассматривавшимся одновременно с этим делам об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и коррупции. Последнее было связано с незаконным присвоением вилл в Шарм-эш-Шейхе семьей Мубарака.