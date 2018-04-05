Суд Германии освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

Суд немецкого города Шлезвиг федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял постановление об освобождении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.

Об этом говорится в решении инстанции, которое было опубликовано в четверг, 5 апреля.

В частности, в документе говорится о том, что исполнение постановления, вынесенного Высшим земельным судом Шлезвига-Гольштейна об аресте Пучдемона, чтобы в дальнейшем экстрадировать его в Испанию, приостановлено. И экс- главе каталонского правительства разрешили выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро.

Там также отмечается, что основанием для ареста Пучдемона было не подстрекательство к бунту, а обвинение в растрате государственных средств.

Как известно, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

После ареста Пучдемона в Берлине сотни сторонников независимости Каталонии вышли на улицу с требованием освободить экс-премьер-министра Каталонии.