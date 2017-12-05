Суд Испании отменил международный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании во вторник, 5 декабря, заявил, что он отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Также отменены ордеры в отношении четверых членов каталонского парламента, передает Reuters.

Сообщается, что Пучдемон и его соратники в Бельгии продемонстрировали готовность вернуться в Испанию, чтобы принять участие в региональных выборах в Каталонии 21 декабря.

Пока не известно, вернется ли Пучдемон с Бельгии немедленно в Испанию, где он, скорее всего, будет задержан до расследований, которые могут занять месяцы. Тем временем, в автономной области Каталония началась предвыборная кампания, которую организовал Мадрид в попытке разрешить кризис в связи с требованиями о независимости Каталонии.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский суд 14 декабря 2017 года примет решение, удовлетворять ли запрос Испании об экстрадиции экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников. Об этом заявили их адвокаты в понедельник, 4 декабря, передает Politico.

Пучдемон и четверо его министров покинули Испанию после того, как региональное правительство было уволено за одностороннее заявление о независимости Каталонии после референдума об отделении региона. Испания выдала ордер на их арест по обвинению в мятеже и сепаратизме.