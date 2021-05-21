Суд Канади визнав знищення літака МАУ в Ірані терористичним актом

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав терористичним актом знищення літака МАУ PS752 Тегеран - Київ.

Про це повідомляє Globalnews.

Суд задовольнив позов чотирьох сімей проти Ірану, родичі яких загинули в авіакатастрофі. Суд спирався в своєму рішенні на висновки двох експертів, які прийшли до висновку, що військові "Корпусу вартових Ісламської революції" навмисне збили літак і знали, що рейс був цивільним.

Суддя прийняв рішення з формулюванням: "Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом". Представники Ірану в процесі участі не брали, тому їх захист ніхто не забезпечував.

Рішення передадуть владі Ірану. Позивачі тепер зможуть вимагати компенсації у Ірану.

8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню "без дозволу". Комплекс ППО "забули" переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмову від співпраці у розслідуванні.

У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.

Бабель

https://babel.ua



