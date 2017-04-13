Суд обязал РФ выплатить 3 млн евро родственникам погибших в Беслане

В четверг, 13 апреля, Европейский суд по правам человека обязал выплатить родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в Беслане почти три миллиона евро. Дело 2004 года насчитывало более 400 заявителей, которым присуждена компенсация в размере 2,955 миллиона евро, передает Медуза.

Дополнительно, еще в 88 тысяч евро оценивается стоимость возмещения судебных расходов.

Суд пришел к выводу, что правительство Российской Федерации не приняло необходимых мер для расследования всех обстоятельств теракта и причин гибели заложников.

Наряду с этим, ЕСПЧ воздержался от вынесения решения касательно того, стали ли действия правоохранительных органов причиной увеличения количества жертв среди заложников.

Как известно, теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года, когда в школе были захвачены в заложники 1128 человек. Для освобождения заложников был предпринят штурм здания и в результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Правительство России настаивает на том, что команда штурмовать школу была отдана после того, как террористы стали убивать заложников.

Во время расследования рассматривалась версия о применении тяжелого вооружения правоохранителями в ходе штурма, что повлекло за собой увеличение количества жертв, однако официального подтверждения она не получила.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 12 апреля, в медицинском учреждении умер один из пострадавших от теракта в метро в городе Санкт-Петербург в Российской Федерации, в результате чего количество жертв увеличилось до 15 человек.