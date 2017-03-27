Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию митинга в Москве

Тверской районный суд Москвы (Россия) оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тысяч рублей за организацию митинга в Москве, передает РБК.

В частности, отмечается, что оппозиционер признан виновным в нарушении статьи "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях).

Соответствующее постановление огласила судья Алеся Орехова.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный будет задержан в отделении полиции до решения суда по его делу, которое должно быть принято в понедельник, 27 марта 2017 года.

Правозащитная организация "ОВД-Инфо" заявила, что на антикоррупционном митинге в центре Москве были задержаны по меньшей мере 933 человека. При этом глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил об около 600 задержанных во время несанкционированной акции в центре Москвы.