Суд РФ арестовал имущество убитого экс-депутата Вороненкова

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Вороненкова Андрей Гривцов, передает ТАСС.

"В постановлении (суда - ред.) речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал адвокат.

Он заявил, что обжалует это решение в Мосгорсуде.

Гривцов также сообщил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного производства в связи со смертью экс-депутата.

"Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении ( производства - ред.) из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено", - подчеркнул адвокат.

1 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ близка к раскрытию убийства Вороненкова.