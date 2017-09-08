Суд США отменил решение Трампа о временном запрете на прием беженцев

Апелляционный суд Соединенных Штатов в Нью-Йорке в четверг, 7 сентября, отверг решение Администрации президента США Дональда Трампа, которое предусматривает временный запрет на въезд беженцев в страну. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что суд признал недействительным указ Трампа, направленный на беженцев и других людей из шести преимущественно мусульманских стран, и признал, что беженцы, которые имеют "добросовестные" отношения с гражданами или организациями США, должны быть допущены в страну.

Суд также постановил, что бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья легальных жителей США должны быть освобождены от 90-дневневного запрета Трампа на прием прибывающих из Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали и Йемена.

Кроме того, суд отклонил довод администрации, согласно которому письменные заверения, предоставленные беженцам соответствующими органами США, не является доказательством "добросовестных отношений".

Напомним, ранее США ввели новые требования для выдачи виз гражданам шести стран с мусульманским населением и беженцам, у которых есть родственники или деловые связи в США.

Сообщается, что заявители из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена должны доказать, что их близкие родственники проживают в США. Другие родственные связи учитываться не будут. Также сообщается, что Госдеп США уже разослал новые критерии в свои зарубежные дипломатические представительства.