Суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд в Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью. Также Саакашвили запрещено 1,5 года занимать государственные должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что экс-президент признан виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом против общественных интересов, что привело к существенному нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства".

Речь идет о злоупотреблении полномочиями и помиловании в ноябре 2008 года осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани экс-чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ), пишет "Новости-Грузия".

Дело об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году стало одним из самых громких процессов в Грузии.

Инцидент начался со ссоры Гиргвлиани в кафе "Шарден-бар" в центре Тбилиси, где находились на тот момент высокопоставленные чиновники МВД - Дата Ахалая, Олег Мельников, Васил Санодзе, начальник службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, а также супруга на то время главы МВД Вано Мерабишвили - Тако Салакая.

Гиргвлиани нашли мертвым 28 января 2006 года на кладбище в поселке Окрокана (пригород Тбилиси).

В 2006 году по делу Гиргвлиани суд вынес приговор на срок от 7 до 8 лет тюрьмы четырем сотрудникам департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того как, решением президента Саакашвили, им вдвое сократили срок наказания.

Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении экс-сотрудников МВД, внесла иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье 50 тысяч евро.

После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс- главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.

На 4 года и шесть месяцев за превышение служебных полномочий с применением силы суд отправил в тюрьму бывшего замначальника главного управления ДКБ Валериана Метревели, а также экс-начальника первого управления ДКБ Гию (Геронти) Алания, который до этого уже отбывал наказание по этому делу.

По делу также проходит экс-глава департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалая, который, как утверждает следствие, заказал расправу над Гиргвлиани. В настоящее время его нет в Грузии.

По данным следствия, 24 ноября 2008 года Саакашвили злоупотребил служебными полномочиями, дав обещание ныне разыскиваемому экс-главе ДКБ МВД Грузии Дате Ахалая, и в обход комиссии по помилованию сократил наполовину сроки пребывания в тюрьме Алания, Гачава, Бибилуридзе и Апциаури. После чего осужденных освободили условно-досрочно.

Напомним, суд Тбилиси также рассматривает уголовные дела против Саакашвили за растрату госсредств, распоряжение о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвата здания телекомпании "Имеди". Ранее суд вынес решение об аресте и предварительном заключении Саакашвили в случае его появления на территории страны.Как сообщалось, МИД Грузии не контактировал с Украиной по поводу задержания Саакашвили.