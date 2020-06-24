Суд у Білорусі на закритому засіданні визнав законним арешт Бабарика

Центральний районний суд Мінська на закритому засіданні 24 червня відхилив скаргу адвокатів і визнав законним затримання бізнесмена Віктора Бабарика, який збирався брати участь у виборах президента Білорусі.

Про це білоруському виданню TUT.BY повідомили захисники Бабарика Дмитро Лаєвський і Олександр Пильченко.

"Захисники, як і сам Віктор Дмитрович, вказали на грубі порушення його права на захист ще в день затримання, коли він перебував у будівлі [департаменту фінансових розслідувань], вимагав адвокатів, а адвокатів не пускали в будівлю, незважаючи на надіслані ними електронною поштою документи про повноваження і скарги", - сказав Дмитро Лаєвський.

За словами адвокатів, тепер постанову районного суду буде оскаржено в Мінському міському суді: під час розгляду скарги суд може визнати затримання незаконним і в тому разі, коли стосовно затриманого було допущено порушення права на захист.