Суд у справі MH17 продовжиться за закритими дверима через коронавірус

Заплановане на 23 березня чергове слухання буде закритим для преси.

Слухання щодо чотирьох підозрюваних по справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 продовжитися за закритими дверима через пандемію коронавірусу, передає Reuters.

Наголошується, що заплановане на 23 березня чергове слухання буде закритим для преси та родичів жертв, а кількість прокурорів і адвокатів, допущених в зал суду, буде обмежена.

Також повідомляється, що розгляд справи продовжиться в червні.

Нагадаэмо, у червні 2019 року JIT назвала імена чотирьох обвинувачених: це росіяни Сергій Дубинський ("Хмурий"), Олег Пулатов ("Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Крот"). Ще одним підозрюваним став колишній бойовик "ДНР" Володимир Цемах, якого Україна видала Росії в рамках обміну.

СБУ оголосила підозру фігурантам справи в скоєнні терористичного акту з людськими жертвами.

За п'ять років розслідування трагедії MH17 було встановлено точний час і маршрут переміщення зенітного ракетного комплексу "Бук" з РФ в Україну і назад, час і місце запуску ракети, якою збили авіалайнер, і дані понад 150 причетних до транспортування комплексу осіб.

Проте РФ досі заперечує свою причетність до злочину.

За матеріалами Reuters