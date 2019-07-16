Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама попросил дополнительную информацию по спору Украины и оккупационной администрации музеев аннексированного Россией Крыма за так называемое "скифское золото", а окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация", - говорится в сообщении суда.

"Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.

Ввыставка "Крым. Золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций четырех крымских и одного киевского музея. После аннексии полуострова в 2014 году Россия предъявила претензии на экспонаты из Крыма. Истцами выступили крымские музеи, подконтрольные оккупационной администрации.

Сейчас на территории Королевства Нидерланды находится более 565 предметов из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 миллионов евро.

В декабре 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на "скифское золото", в Интерпол направили документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

Тогда же Окружной административный суд Амстердама принял решение, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" должны быть возвращены в Украину. 11 марта 2019 года начались слушания дела по возвращению в Украину "скифского золота" в Апелляционном суде Амстердама. #Крым #музей #суд #скифы #апелляция #Нидерланды #оккупация По материалам: Интерфакс