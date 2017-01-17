Суд в Нидерландах заявляет о намерении крымских музеев оспорить решение о возврате экспонатов Украине

Министерство иностранных дел выступает за оплату крымскими музеями хранения экспонатов "скифского золота" в Нидерландах на время рассмотрения апелляции на возврат его Украине.

Об этом в комментарии к сообщению Эмине Джеппар в социальной сети Facebook написал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передают Українські Новини.

"Поскольку суд приговорил платить за сохранение коллекции в Нидерландах, думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, подавшая апелляцию", - написал Кислица.

Замминистра добавил, что адвокаты украинской стороны должны на этом настаивать.

Как сообщали Українські Новини, Окружной суд Амстердама (Нидерланды) постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев.

Напомним, Украина готова заплатить Нидерландам 100 тыс. евро за хранение и перевозку в Киев экспонатов музеев аннексированного Россией Крыма.