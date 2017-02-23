Суд Вены разрешил Фирташу выйти под залог в 125 млн евро

В четверг, 23 февраля, Земельный суд Вены принял решение освободить Дмитрия Фирташа под ранее оговоренный залог в 125 миллионов евро при условии не покидать территорию Австрии, передает Интерфакс-Украина.

О решении суда без внесения дополнительного залога рассказали адвокаты украинского бизнесмена. Также Фирташу пришлось сдать свой заграничный паспорт.

Справка: председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по подозрению в даче взятки на общую сумму в $18,5 млн, чтобы получить получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

В 2015 году США отправили запрос на экстрадицию украинского бизнесмена, но получила отказ. В сентябре 2015 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение суда и 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 февраля, сразу после заседания апелляционного суда прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.