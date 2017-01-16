Суд запретил передачу островов Красного моря Саудовской Аравии

В Египте Высший суд принял окончательное решение по отклонению передачи двух островов Красного моря Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

"Высший суд Египта вынес окончательное решение в понедельник об отклонении плана правительства о передаче двух безлюдных островов в Красном море Саудовской Аравии", - отмечается в сообщении.

Судья зачитал приговор, который подтверждает египетский суверенитет над островами Тиран и Санафир.

"Правительство не представило доказательств того, что острова принадлежали Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что Египет и Саудовская Аравия построят мост через Красное море.