Суд запретил передачу островов Красного моря Саудовской Аравии

В Египте Высший суд принял окончательное решение по отклонению передачи двух островов Красного моря Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.
"Высший суд Египта вынес окончательное решение в понедельник об отклонении плана правительства о передаче двух безлюдных островов в Красном море Саудовской Аравии", - отмечается в сообщении.
Судья зачитал приговор, который подтверждает египетский суверенитет над островами Тиран и Санафир.
"Правительство не представило доказательств того, что острова принадлежали Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
В апреле сообщалось, что Египет и Саудовская Аравия построят мост через Красное море.