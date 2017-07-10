S"uddeutsche Zeitung: Когда знакомятся два альфа-самца

Мнения существенно расходятся в вопросе того, насколько жесткой была конфронтация.

Конечно, есть разница, когда после саммита один президент возвращается в страну с оппозицией и разнообразными средствами массовой информации, а другой - в страну, где он более или менее контролирует освещение своих действий. В пятницу с каждой минутой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина за закрытыми дверями в залах Гамбурга, в Москве росла эйфория, а в Вашингтоне - нервозность.

Об этом пишет Юлиан Ханс в статье "Когда знакомятся два альфа-самца", опубликованной на сайте газеты S"uddeutsche Zeitung.

"Меланья Трамп с трудом смогла забрать своего мужа от Владимира Путина", - радовался государственный телеканала "Россия". Вероятно, она волновалась, что ей придется одной идти на концерт в филармонии. В ток-шоу "60 минут" постоянно поддерживали прямое включение из Гамбурга, и ведущий Евгений Поповин не уставал повторять, что там прямо сейчас "решается судьба мира". По мнению всех участников, встреча еще раз доказала, что Россию снова "воспринимают как глобального игрока в мировой политике".

"Путин и Трамп нашли путь к установлению мира в Сирии и Украине", - гласил заголовок крупнейшей российской бульварной газеты "Комсомольская правда" на следующий день. Встреча стала "прорывом", сказал сенатор Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации. "Психологически - точно, возможно, это произойдет и на практике". Когда два президента настроены не на конфронтацию, а на конкретный результат, то его достижение - это только вопрос временим, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Московский комсомолец" попытался провести историческую параллель, опубликовав статью под заголовком "Встреча на Эльбе". Так называют первую встречу между солдатами Красной армии и армии США на немецкой земле 25 апреля 1945 года. США и Советский Союз освободили Европу от фашизма. С тех пор, две сверхдержавы более полувека решали судьбу мира между собой.

Два новичка из бизнеса против почти 40 лет дипломатического опыта

Некоторые эксперты по внешней политике в Белом доме не хотели отпускать Трампа на встречу. На его стороне был только Рекс Тиллерсон. Два новичка из бизнеса против общих 40 лет дипломатического опыта. Лавров получил его на посту главы миссии ООН и министра иностранных дел, Путин - чередуя пост президента и премьера. Круг был настолько мал, что пришлось полагаться на слова людей, известных своим гибким подходом к правде (за исключением Тиллерсона). Кроме того, оба президента сдержали еще одно обещание, что двое могут заключить сделку, если забыть старый спор и поговорить с глазу на глаз.

Даже если нет ничего конкретного, кроме недавно заключенного режима прекращения огня, это, по крайней мере, соответствовало атмосфере. "Трамп по телевизору очень отличается от реального", - сказал Путин на пресс- конференции. Имел ли он в виду собственное или американское телевидение, не известно. Во всяком случае, Трамп знал, "с кем именно он говорил, и быстро отвечал на вопросы".

"Жесткий и долгий" разговор

Путин, чьи отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой в последнее время были довольно холодными, теперь выразил надежду. Есть причина полагать, "что мы сможем, по крайней мере, частично, восстановить уровень сотрудничества, который нам нужен". Трамп отказался от пресс-конференции, но уже по дороге домой отправил сообщение, что это была "фантастическая встреча".

Подробности он оставил Тиллерсону. Он назвал "химию между двумя лидерами явно положительной". Оба президента провели "жесткий и долгий" разговор. Мнения существенно расходятся в вопросе того, насколько жесткой была конфронтация. Особенно, по теме, которая почти год держит Вашингтон в напряжении (а именно вопрос о манипуляциях на выборах в США).

Трамп "задавал много вопросов" об обвинениях в хакерских атаках, - сказал Путин, "и я на них ответил. Мне показалось, что он это понял", - сообщил Путин. Американцы, тем временем, считают, что Трамп принял заверения Путина. Очевидно, что оба президента избегали этого вопроса. Но похоронить его из-за возможной попытки создания совместной рабочей группы для борьбы с киберпреступностью; это кажется весьма сомнительным шагом, учитывая настроения в США.

Никки Хейли, посол США в ООН, пыталась показать президента жестким переговорщиком. "Всем известно, что Россия вмешалась в наши выборы", - сказала она CNN. Сейчас президенту США важно "посмотреть в глаза Путину, дать ему понять, что, да, мы знаем, что это были вы, прекращайте".

Следовало ожидать, что Путин не признает этого вмешательства. "Россия попытается сохранить лицо". Каждая страна должна знать, "что будут последствия, если кто-либо вмешивается в наши выборы". На вопрос о том, какие последствия будут для России, Хейли сказала: "Я думаю, об этом вы должны спросить президента".

Рабочая группа по вопросам кибербезопасности

Ведущий демократ в Сенате США, Чак Шумер, назвал встречу Трампа с Путиным низшей точной саммита G20. Разведка США единогласно пришла к выводу, что президент России сознательно вмешался в выборы в США. Однако, Трамп, похоже "принял ложь Путина о влиянии на выборах и, таким образом, почти наверняка подготовил почву для вмешательства в будущие выборы".

Плохо и то, что Трамп договорился с Путиным о рабочей группе по кибербезопасности. Это словно "полицейские и грабители договорились о создании рабочей группы по ограблению банка". Путин устроил ловушку, и Трамп попался, говорит Дженнифер Псаки, пресс-секретарь Государственного департамента при Бараке Обаме, в статье для CNN. Институты США, демократы и даже многие республиканцы и эксперты Белого дома убеждены, что российское вмешательство было. "Но простое заверение президента Путина сняло эту тему с повестки дня".