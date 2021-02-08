Süddeutsche Zeitung: Нещасний містер Боррель

Жозеп Боррель очікував, що його поїздка в Москву нікого не влаштує. Іноземний представник ЄС поїхав без будь-яких явних результатів: він хотів налагодити діалог, знову вимагати негайного звільнення критика Кремля Олексія Навального і поговорити з громадянським суспільством.

Перед зльотом він сказав: «Ми не може Однак президент Росії Володимир Путін все ще не наближається до ЄС ні на міліметр. Поки міністр закордонних справ Сергій Лавров розмовляв з Боррелем у п’ятницю вдень, стало відомо, що Росія висилає дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції за участь у про - Навальних протестах. Зробити це, поки знаходився в гостьовому будинку Держдепартаменту, було принизливим і зробило візит катастрофою.мо сказати: «Ти мені не подобаєшся, тому я залишуся у своєму кутку»».

Цьому також сприяла пресконференція, яку Лавров і Боррель провели після жорсткого обміну ударами по Україні, Білорусі та ситуації з правами людини в Росії. 50 хвилин підтвердили тих, хто в Брюсселі та Центральній та Східній Європі не довіряє 73-річному юнакові обіймати посаду головного дипломата ЄС. Оскільки Лавров був міністром закордонних справ з 2004 року, його появу можна було очікувати: він холодно заперечив відповідальність Москви за отруєння Навального, звинуватив Захід у "подвійних стандартах" і назвав санкції ЄС за незаконне приєднання Криму "незаконними".

Не випадково Боррель не вдалося виправити цю брехню перед камерами. Він не хотів публічно брати участь в суперечці, яка йшла за закритими дверима. Досвідчений інженер і досвідчений політик зазвичай точно знає, що робить.(…)

Той факт, що офіс Борреля як "Верховного представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки" є настільки ж складним, як і невдячним, не лише завдяки тому, що кожен з 27 членів ЄС має право вето. Зовнішня політика також є сферою, в якій конкурують президент Ради ЄС Шарль Мішель та бос Борреля Урсула фон дер Ляєн. Німеччина і ядерна держава Франція також знають, як забезпечити дотримання і використовувати свої інтереси і економічну міць, навіть якщо це йде врозріз з згадуваним «єдністю Європи».

Відносно Росії це практично неможливо, якщо потрібно врівноважити друга Путіна Віктора Орбана і підозрілих поляків і прибалтів. Цього не заперечують ті дипломати ЄС, які називають Боррель «небезпечно наївним» і скаржаться, що його в першу чергу цікавить Латинська Америка. Вони передбачили, що Кремль буде використовувати цю пресконференцію в пропагандистських цілях через внутрішньополітичну тиску. Багато затвердження Лаврова були спростовані експертами ЄС - і вони працюють на Боррель. Він не позбавлений відплати: він формулює набагато гостріше, ніж його попередниця Федеріка Могеріні, і любить сперечатися з журналістами. Іспанська газета El Mundo одного разу приписала йому "вулканічний характер".

Боррель зазначив, що з 2017 року в Москві не було іноземного представника ЄС і що його переговори були призначені для підготовки до запланованої на березень дискусії глав держав і урядів про відносини з Росією. Ще до зустрічі з Лавровим Боррель заявив, що відносини «на найнижчому рівні». Тепер розчарування ще більше, і ЄС виглядає ослабленим. Було помилкою не протистояти брехні Лаврова.