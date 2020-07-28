Суперниця Лукашенка з другої спроби відповіла, чий Крим

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська все ж таки відповіла з другої спроби на запитання, чий Крим.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Єврорадіо", а запитання до кандидатки передало hromadske, яке є партнером "Єврорадіо".

Коли ведучий поставив запитання, після паузи та глибокого подиху Тіхановська відповіла:

"Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву війн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Нагадаємо, раніше кандидатка уникнула відповіді на запитання, чий Крим.

Світлана Тіхановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала та Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.

Після цього головні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тіхановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тіхановської є подією для білоруської політики, бо чи не вперше Лукашенко матиме на виборах реального конкурента.

Водночас не слід забувати, що Лукашенко повністю контролює владу в країні і має великі інструменти для впливу на виборчий процес, тому ніщо не заважатиме йому сфальсифікувати результати президентських виборів.

Громадське телебачення

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