Світові лідери активізують переговори у нормандському форматі

Британський прем'єр Борис Джонсон зазначив, що в ході розмови сторони "наголосили на необхідності формування єдиного фронту для протистояння загрозам і ворожості з боку Росії".

У понеділок, 6 грудня, глави Німеччини, США, Франції, Італії, Великої Британії зустрілися для вирішення української кризи, повідомили у Єлисейському палаці.

П'ятеро глав держав та урядів поділилися своїм аналізом напруженості, що існує між Росією та Україною, висловили свою рішучість поважати суверенітет останньої та заявили про свою відданість діям для підтримки миру та безпеки в Європі.

"Лідери нагадали, що Росії слід відновити переговори з Україною в рамках нормандського формату під егідою Франції та Німеччини", - наголошується у комюніке.

Усі вони нагадали про необхідність поновлення Росією переговорів з Україною в рамках так званої "нормандської групи" під егідою Франції та Німеччини.

Британський прем'єр Борис Джонсон обіцяв "використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, що є в її розпорядженні, для запобігання російській агресії проти України".

"Лідери домовилися поговорити ще раз після розмови президента Байдена із президентом Путіним", - зазначили у прем'єра Бориса Джонсона.

Сторони домовилися про залучення до вироблення єдиного підходу до проблеми союзників НАТО.

"Вони домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісні контакти, у тому числі консультуватимуться з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС, для скоординованого та всеосяжного підходу", - повідомили у Вашингтоні.

Також відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та головою держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Під час розмови сторони затвердили позиції перед розмовою президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна.



