Світовий антирекорд. Число померлих від коронавірусу в США перевищило 800 тисяч

Ампули з вакцинами від коронавірусу на тлі прапору США (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

З початку пандемії коронавірусу в США від наслідків COVID-19 померло понад 800 тисяч американців. Цей показник є рекордним серед усіх країн світу.

Про це повідомляє CNN.

Також, за даними телеканалу, загальна кількість хворих із початку пандемії перевищила 50 мільйонів випадків.

Більшість смертей була зафіксована серед людей, які не були вакциновані, а також серед літніх американців.

Останнім часом у США знову почала зростати смертність від коронавірусу. Останні 100 тисяч людей загинули за останні 11 тижнів.

"Хвилі захворюваності, які ми спостерігаємо, продовжуватимуться доти, доки імунітет населення не стане достатньо високим, щоб їх запобігти. Простіше кажучи, ми ще далекі від перемоги", - заявив інфекціоніст Керрі Альтхоф.