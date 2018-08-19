"Свадебный гость": Путин в октябре может приехать на свадьбу Шредера в Германии

В октябре в Германии состоится свадьба немецкого канцлера Герхарда Шредера, куда может приехать российский президент Владимир Путин, сообщает Bild.

Газета Bild назвала Путина другом Шредера Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин скоро снова может стать гостем на свадьбе - на этот раз у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В статье о вчерашнем визите Путина в австрийскую Штирию, куда российский президент приехал на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль, и в Германию, где у него прошли переговоры с канцлером Ангелой Меркель, говорится, что Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке.

"В Берлине ходят слухи, что он может присутствовать в октябре на свадебном торжестве своего друга Герхарда Шредера", - говорится в сообщении.

В мае стало известно, что Шредер женился в пятый раз. Избранницей 74- летнего экс-канцлера Германии стала 47-летняя переводчица из Южной Кореи Со Ен Ким. Брачная церемония уже состоялась на родине Ким, а 5 октября событие отпразднуют в берлинском отеле "Адлон".