Свергнутый президент Египта Мубарак вышел на свободу - Reuters

Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак впервые за шесть лет вышел на свободу, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бывшего лидера страны.

Согласно сообщению, он покинул военный госпиталь и направился в свой дом в городе Гелиополис.

Мубарак постоянно находился под стражей с 2011 года, когда был приговорен египетским судом к заключению после событий "арабской весны".

25 января 2011 года в Египте начались массовые антиправительственные выступления. Демонстранты требовали немедленной отставки Хосни Мубарака. Среди причин революции назывались безработица, проблемы жилья, роста цен на продовольствие, подавление оппозиции и отстутствия свободы слова.

Наиболее острые противостояния начались с 28 января 2011-го, когда в египетские города ввели войска, начался разгон протестующих. В городах начались массовые столкновения между протестующими и сторонниками Мубарака с применением огнестрельного оружия.

В начале февраля 2011 года на улицы вышли миллионы людей. Во время протестов погибли 846 человек, более шести тысяч были ранены.