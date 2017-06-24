Связи с мафией: в Италии захотели допросить Путина

Адвокат итальянского генерала Марио Мори предложил допросить президента России Владимира Путина, который в субботу отправился в оккупированный Крым, в рамках нашумевшего судебного процесса по делу "переговоры Итальянского государства - Мафия".

Об этом сообщает La Stampa.

Мори проходит по делу о секретных переговорах между руководителями Италии и мафиозным кланом "Коза ностра", которые, по версии прокуратуры Палермо, имели место в начале 90-х годов.

Адвокат генерала предложил допросить Путина в связи с появившимися аудиозаписями "прослушки", на которых один из боссов мафии говорит об убийствах в 1992 году двух судей, начавших процесс против сицилийской мафии.

Один из погибших судей также вел расследование относительно использования мафиозными кланами Италии "черной кассы КПСС". Ему помогал тогдашний генеральный прокурор РФ Валентин Степанков, который позже написал книгу о приезде Фальконе в Москву.

Как сообщал "Обозреватель", в Германии раскрыли масштабную сеть "русской мафии".