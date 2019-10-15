Сын Байдена отрицает коррупцию во время работы в Украине

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байден назвал "смешными" предположения президента Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления по отношении к Украине. Но при этом он признал, что допустил оплошность в неспособность предвидеть политические последствия для карьеры его отца, заявил Хантер во время интервью для ABC News.

Хантер признал, что его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, но я не знал масштабов схем. Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет", - отметил он.

В своем интервью для ABC News он отметил: "Я предоставил возможность некоторым очень неэтичным людям действовать незаконным образом, пытаясь причинить вред моему отцу. Именно здесь я допустил ошибку. Так что я несу полную ответственность за это. Я совершил что-либо недопустимое? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае", - сказал он.

"К сожалению, я не принимал во внимание, что Руди Джулиани и президент Соединенных Штатов будут прислушиваться к этой нелепой идее о заговоре", - добавил Хантер Байден.

Напомним, Генпрокуратура Украины расследовала дело бывшего министра правительства Януковича Николая Злочевского и его фирмы Burisma Holdings по подозрению в получении незаконных разрешений на добычу газа, отмывании грязных денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сын соперника Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена Хантер был членом правления Burisma Holdings.

Трамп использовал работу младшего Байдена в Украине и Китае, чтобы начать серию атак на бывшего вице-президента, ведущего кандидата в президенты от демократов.

Нет никаких доказательств утверждений президента, что Байден, будучи вице- президентом, ненадлежащим образом вмешался, чтобы помочь сыну, но это не мешало ему и другим республиканцам поднимать вопрос о возможных конфликтах интересов.

13 октября, сын Байдена покинул свой пост в компании, чтобы не дать повода для обвинений его отца в противозаконных действиях.

Хантер Байден решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать повода для обвинений в конфликте интересов, говорится в заявлении от имени Хантера Байдена его адвоката Джорджа Месиреса.

По словам адвоката, Хантер Байден не получил никакой прибыли во время пребывания в совете директоров компании BHR. В то же время намерен уйти в отставку из совета директоров компании до 31 октября 2019 года. Он также не будет работать ни в одной иностранной компании и не будет входить в правление иностранных компаний, если его отец будет избран президентом.