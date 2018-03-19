Сын диктатора Каддафи выдвинул свою кандидатуру в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, объявил из Туниса, что он баллотируется в президенты Ливии на выборах в 2018 году, пишет Libyan Express.

О выдвижении сына Каддафи заявил представитель Ливийского народного фронта Айман Абу Рас. По его словам, Сейф аль-Ислам будет стремиться к национальному примирению и восстановлению страны.

Он отметил, что младший Каддафи сосредоточится на том, чтобы объединить Ливию под руководством одного президента и одного правительства, чтобы страна могла вернуться к стабильности.

Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти Сирии. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года полковник попал в плен к повстанцам и был убит.

5 августа 2014 года Всеобщий национальный конгресс назначил премьер- министром Ливии Омара аль-Хаси, параллельно действующему премьер-министру. К концу 2015 года в стране работали два кабинета министров. Признанное на международном уровне правительство находилось в Тобруке. А в Триполи базировался кабинет министров, представляющий исламистский Всеобщий Национальный конгресс. Часть побережья Ливии контролирует Исламское государство, а на юго-западе де-факто властями являются вооруженные формирования туарегов.