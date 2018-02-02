Сын Фиделя Кастро совершил самоубийство

Старший сын лидера Кубинской революции Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил жизнь самоубийством. В последнее время он страдал тяжелой депрессией.

Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг, 1 февраля, покончил с собой на Кубе. Об этом сообщает государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

Ученый оставил предсмертную записку.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице- президента кубинской академии наук.

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Напомним, лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.