Сын Трампа согласился ответить в Сенате по делу о связях с РФ

Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился выступить в Сенате в связи с обвинениями по его связям с Россией.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что заседание Сената пройдет в закрытом режиме. Дата его проведения еще не установлена.

Расследованием дела занимается юридический комитет Сената.

Напомним, в июне 2016 года Трамп-младший планирует встретиться с российским юристом Натальей Весельницкой, намереваясь получить компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Встречу он охарактеризовал как "трату времени", поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон в ходе встречи не поднималась.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией. Накануне он подписал закон о новых санкциях против Ирана, КНДР и России и заявил, что сделал это для того, чтобы сохранить единство американского народа.