Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результати виборів в Білорусі

Опозиційний кандидат в президенти Світлана Тіхановська звернулася до Європейської Ради із закликом не визнавати результати виборів в Білорусі.

"Я закликаю вас не визнати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", - сказала вона в своєму новому відеозверненні.

Тіхановська нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. яка "очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу" і оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів.

"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - резюмувала вона.

Тіхановська записала відеозвернення англійською мовою.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, відразу після яких по всій країні почалися масові протести і страйки. Білоруси вимагають чесних виборів без Олександра Лукашенка.

У ЦВК Білорусі стверджують, що перемогу здобув Олександр Лукашенко (80,1% голосів), опозиційний кандидат Світлана Тіхановська нібито набрала 10,1% голосів.

Євросоюз не визнав результати виборів в Білорусі і заявив про готовність запропонувати підтримку в діалозі між владою і мітингувальниками. Депутати Європарламенту оголосили білоруського диктатора персоною нон граната в ЄС. Там також закликали Росію утриматися від будь-якого втручання в події в Білорусі.

Світлана Тіхановська оголосила про створення координаційної ради для забезпечення мирної передачі влади.