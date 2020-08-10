Тіхановську утримують у ЦВК Білорусі

Опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тіхановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

Про це повідомляє "Белсат".

Її не бачили вже 5 годин.

Як повідомила її прессекретар Ганна Красулина, Тіхановська перебувала в ЦВК з адвокатом Максимом Знаком близько 3 годин. Вона була з ним в різних кімнатах, тому адвокат не знає, про що вони говорили з представниками влади.

Після цього вона вийшла з ЦВК і сказала: "Я прийняла рішення".

Потім Тіхановська поїхала в невідомому напрямку. Зараз штаб не може з ним зв'язатися. Красулина не знає, яке рішення прийняла Тіхановська.