Тайна черной коробки. О чем Путин писал Трампу в 2013 году?

На прошлой неделе стало известно, что специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий возможный сговор избирательной команды Дональда Трампа с Москвой, запросил у компании Trump Organization деловые бумаги, в том числе документы, связанные с Россией. Об этом сообщила New York Times. Прокурор сделал это при помощи повестки. Это первый случай, когда Мюллер интересуется личными финансами президента.

В июле 2017 года Дональд Трамп предупредил, что если расследование коснется бизнеса его семьи, он будет расценивать это как пересечение "красной линии":

Я продаю много квартир. Возможно, их покупает и кто-то из России, кто знает. Я не делаю деньги на России. У меня нет домов в России. Я годами искал возможность заключить сделку с Россией, но так и не заключил. Так что я думаю, это нарушение мандата. Слушайте, речь идет о России. Мои финансы исключительно хороши, моя компания - невероятно успешная компания. Люди просто диву даются, когда узнают, насколько она успешная. Но я не получаю никаких доходов из России.

Приобретение дорогой недвижимости в Нью-Йорке уже давно стало идеальной схемой отмывания денег. Именно в квартиры вкладывал средства, заработанные в Украине, но не внесенные в налоговую декларацию, бывший советник Трампа Пол Манафорт, который теперь дожидается суда по обвинению в финансовых махинациях. Квартира покупалась подставной офшорной компанией, которая затем продавала ее Манафорту. На покупку квартиры Манафорт брал кредит в банке и таким образом легализовал свои левые заработки. Он просто перекладывал свои деньги из одного кармана в другой, но из другого кармана вынимал их уже чистыми. Одну из трех своих нью-йоркских квартир Манафорт купил как раз в башне Trump.

Крейг Ангер, опубликовавший в New Republic подробное расследование деловых связей Трампа с Россией, утверждает, что в конце 90-х российские деньги спасли Трампа от краха. К этому времени его общий долг американским банкам составлял четыре миллиарда долларов, и платить ему было нечем. Но в сентябре 1998 года в России грянул дефолт, и олигархи стали спешно выводить капиталы из страны. Одной из удачных возможностей пристроить деньги стал новый, самый грандиозный проект Трампа, запущенный в октябре того же года, - небоскреб Trump World Tower на площади Объединенных Наций. Башня превзошла высотой расположенное через дорогу здание штаб-квартиры ООН (72 этажа против 39). Апартаментами в ней обзавелись Билл Гейтс, Харрисон Форд, Софи Лорен, целый этаж купила Саудовская Аравия. "Башня, полная олигархов", - писало о Trump World Tower агентство Bloomberg. Примерно треть самых дорогих квартир башни купили или выходцы из бывшего Советского Союза, или связанные с Россией компании с ограниченной ответственностью.

Журналисты насчитали 13 криминальных авторитетов, владевших квартирами или даже управлявших своим бизнесом из башен Трампа. Бренд Trump вообще оказался очень популярен среди российских граждан, желающих обзавестись недвижимостью в Америке. Причина проста: квартиры очень дорогие, а личностью покупателя никто не интересуется.

Деньги из России, утверждает Крейг Ангер, не только возродили бизнес Трампа из руин, в котором он пребывал после краха Атлантик-сити, но и подняли его на новую ступень. Он стал телезвездой.

Меня зовут Дональд Трамп. У меня были миллиарды долгов. Но я боролся и победил. И теперь ищу ученика...

Так начался самый первый эпизод реалити-шоу "Ученик" на телеканале NBC, продержавшийся в эфире 14 сезонов и обеспечивший Дональду Трампу не только узнаваемость и популярность, столь необходимые на выборах, но и 214 миллионов чистой прибыли. В 2016 году ему потребовалось вдвое меньше денег, чем Хиллари Клинтон: по данным на середину октября, он потратил на свою президентскую кампанию 238,9 миллиона долларов, она - 450,6 миллиона. Это означает, что голос одного выборщика обошелся ему в 859 538 долларов, ей - в 1,97 миллиона.

Новым амбициозным проектом Трампа стал SoHo, о запуске которого он объявил в своем шоу.

Расположенный в центре шикарного артистического анклава Манхэттена, международный отель и башня Трампа в Сохо - место моего новейшего проекта. Когда он будет завершен в 2008 году, это блистательное произведение искусства стоимостью в 370 миллионов долларов станет шедевром, повергающим в трепет...

Дональд Трамп не вложил в SoHo ни цента собственных средств - его построили две компании, Bayrock Group LLC и Sapir Organization, принадлежащие эмигрантам из СССР. Трамп лишь предоставил им свое имя за 18 процентов от всех доходов.

Исполнительный директор Bayrock Group бывший москвич Феликс Сатер - человек с богатым криминальным прошлым. Однако в обмен на оказанные правительству США услуги осведомителя, которые министр юстиции Лоретта Линч назвала "критически важными для национальной безопасности", все судебные документы, в которых фигурирует его имя, засекречены.

Главой Sapir Organization был ныне покойный Тамир Сапир, он же уроженец Тбилиси Теймураз Сапиашвили, начинавший таксистом в Нью-Йорке и сделавший состояние в 80-е на бартере с СССР - удобрения и нефть в обмен на электронику, одежду и обувь.

У этих людей никогда не случалось дефицита оборотных средств. Как рассказывает бывший консультант Bayrock Джоди Крис, "как только Bayrock оставался без денег, откуда ни возьмись появлялся перевод на достаточную сумму, чтобы можно было продолжать работу". Средства поступали отныне не существующей исландской инвестиционной компании. В офшорных схемах, которые поставили Исландию в 2008 году на край долговой ямы, активно участвовали российские банки и компании. Как утверждало издание New Times, среди совладельцев этих компаний значились имена российских чиновников самого высокого ранга, включая Дмитрия Медведева.

"Русские вносят непропорционально большой вклад в наши активы, - говорил Дональд Трамп - младший еще в 2008 году. - Деньги из России текут рекой". "Это забавно, что я не должен инвестировать в Россию, - говорил Дональд Трамп - старший еще в 2007 году в показаниях под присягой. - Россия - одно из самых привлекательных для инвесторов мест в мире".

Три десятилетия Трамп мечтал делать бизнес в России, утверждают Майкл Изикофф и Дэвид Корн, чья книга "Русская рулетка" только что поступила в продажу. Но всякий раз сделка срывалась по разным причинам. Самый реальный шанс представился в ноябре 2013 года, когда в Москве состоялся конкурс "Мисс Вселенная". Партнерами Трампа стали Арас и Эмин Агаларовы - президент и вице-президент строительной компании Crоcus Grоup. На мероприятие съехался весь российский бомонд.

До последней минуты ждали прибытия на финал конкурса Владимира Путина. Наконец Арасу Агаларову позвонил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сказал, что президент никак не может приехать, но посылает вместо себя управляющего делами президента Владимира Кожина и приглашает мистера Трампа на Олимпиаду в Сочи, где они, возможно, встретятся.

Но хлопоты оказались не напрасными. Оказанные Трампу знаки высочайшего внимания начали стремительно приносить плоды. Вернувшись домой, Трамп написал Агаларову-старшему в Твиттер:

Я провел отличный уикенд с тобой и твоей семьей. Ты проделал ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу. Теперь - TRUMP TOWER-MOSCOW. Эмин и Арас Агаларовы с Дональдом Трампом на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2013 г.

В течение следующих нескольких дней пресса в России и США сообщила, что во время визита в Москву Трамп договорился о грандиозном проекте в российской столице. "Американский миллиардер - владелец "Мисс Вселенная" планирует российскую Трамп-башню", - сообщала Russia Tоday. "Дональд Трамп собирается строить небоскреб в Москве", - писала Moscow Times.

19 ноября Сбербанк и Crоcus Grоup объявили о стратегическом соглашении: компания Агаларовых получала от Сбербанка займы на сумму 55 миллиардов рублей на реализацию новых девелоперских проектов, в числе которых была и Трамп-башня. Crоcus и Trump Organization подписали соглашение о намерениях.

Вскоре в нью-йоркском офисе конкурса "Мисс Вселенная" появилась дочь Агаларова Шейла. Она доставила Дональду Трампу подарок Путина - черную лакированную коробку. Внутри в запечатанном конверте лежало личное послание. Его содержание не известно никому, кроме адресата.

В феврале следующего года в Россию с мужем и детьми отправилась Иванка Трамп - выбирать место для башни, как считают Изикофф и Корн.

Но вскоре все планы рухнули: Россия захватила Крым и устроила вооруженный мятеж в Донбассе. США и Европейский союз ввели санкции, под которые попал и Сбербанк.

Тем не менее, проект не умер. 2 декабря 2014 года ТАСС опубликовал интервью Араса Агаларова. Президент Crоcus Grоup сообщал, что его компания собирается строить башню Трампа в 2016 году: "Предполагается, что здание будет вписано в концепцию единой территории "Крокус Сити", на месте которой сейчас размещены выставочные и концертные комплексы, а также офисные здания и торговые центры".

3 ноября 2015 года Феликс Сатер писал адвокату из команды кандидата Трампа Майклу Коэну:

Я сумел устроить Иванке возможность посидеть в личном кресле Путина в его кабинете в Кремле. Я привлеку Путина к этой программе, и мы добьемся избрания Дональда... Дружище, наш парень станет президентом, и мы можем это организовать.

Пресс-секретарь президента России отрицал, что Иванка Трамп сидела в кресле Путина.

Так о чем же все-таки писал Владимир Путин Дональду Трампу в 2013 году?