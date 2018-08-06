Тайвань введет санкции против авиакомпаний, называющих страну частью Китая

Власти Тайваня готовят первые контрмеры против Китая, который вот уже несколько месяцев оказывает давление на международные авиакомпании, пытаясь заставить их признать Тайвань частью КНР. К слову, 44 перевозчика уже согласились выполнить требование китайских властей. До сих пор единственной ответной реакцией со стороны властей Тайваня был призыв бойкотировать те авиакомпании, что пошли на уступки в пользу Китая.

Однако теперь, как сообщает агентство Bloomberg, всем этим перевозчикам грозят реальные санкции. По словам анонимного источника в правительстве Тайваня, в качестве наказания авиакомпаниям может быть запрещено использовать пассажирские трапы или резервировать посадочное время в аэропортах страны. Тем же, кто согласится признать независимость Тайваня от Китая, тайваньские власти готовы предложить льготы, например, снизить или полностью убрать сборы на посадку.