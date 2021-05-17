Тайвань закривається на місяць для туристів через COVID-спалах

17 мая 2021, 17:16
 В мире Источник: Укринформ

Влада Тайваню вирішила на місяць заборонити в'їзд усім іноземцям на тлі спалаху захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє South China Morning Post.

Сама заборона на в'їзд триватиме з 19 травня до 18 червня. Водночас дозвіл на в'їзд іноземцям надаватимуть у виключних гуманітарних випадках.

Місцева влада також закриває школи й дитячі садочки у столиці Тайпеї на два тижні.

Наразі на Тайвані не планують запроваджувати повний локдаун, адже водночас слід враховувати економічні наслідки такого рішення.

Зазначається, що у понеділок місцеве МОЗ зареєструвало 333 нових добових випадків захворювання на COVID-19. У неділю таких нових випадків було ще 206.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 763 084 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 394 440 летальних, 142 243 561 особа одужала.

Источник: Укринформ
 
 
 