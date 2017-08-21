Так говорив Гітлер: російський політик вказав на показову фразу Путіна про Крим

Слова президента Росії Володимира Путіна про анексію Криму надзвичайно схожі на подібні висловлювання фюрера Третього Рейху Адольфа Гітлера.

Про це на своїй сторінці Facebook написав російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман, повідомляє "Апостроф".

"Путін сказав, що приєднання Севастополя - відновлення історичної справедливості. А Гітлер, наприклад, те ж саме говорив про захоплення Судет і аншлюс (приєднання Австрії до Рейху). Ми в хорошій компанії", - йдеться в повідомленні.

Політик зазначив, що в питанні Криму потрібно орієнтуватися не на справедливість, "яка у кожного своя", а на міжнародні договори.

Як повідомляв "Апостроф", президент Росії Володимир Путін відвідав Володимирський собор у Херсонесі Таврійському, чим обурив користувачів соціальних мереж.