Таліби заявили про формування нового уряду в Афганістані

"Талібан" заявив про формування нового уряду в Афганістані. За словами представника терористичного руху Вардака Альханафі, уряд очолить мулла Мохаммад Хасан Ахун.

Також на пресконференції Альханафі заявив про те, що заступником голови уряду стане мулла Абдул Гані Барадар.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що чолити уряд може саме мулла Абдул Гані Барадар, який у результаті став лише його заступником.

Другим заступником прем'єра став мавлаві Абдул Салам Ханафі.

В. о. міністра оборони призначили муллу Мухаммада Якуба, міністра закордонних справ - Аміра Хана Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані очолив Міністерство внутрішніх справ, мулла Хідаятулла Бадрі - Міністерство фінансів, мулла Хайрулла Хайрхва - Міністерство інформації і культури.

Карі Дін Мохаммада Ханіфа призначили міністром економіки, мавлаві Абдулу Хакіма Шаріа - міністром юстиції, Нурулла Нурі - міністром кордонів та у справах племен, Юніса Ахундзаде - міністром сільського розвитку, а муллу Абдул Манан Омарі - міністром громадських робіт.

Главою Міністерства гірничодобувної промисловості стане мулла Мухаммад Іса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станікзай обійняв посаду заступника міністра закордонних справ, мавлаві Нур Джалал - заступника міністра внутрішніх справ, мулла Тадж Світ Джавад - першим заступником начальника розвідки.

Головою розвідувального управління талібів стане мулла Рахматулла Наджіб, а заступникос міністра внутрішніх справ з боротьби з наркотиками вже призначений мулла Абдул Хак.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що главою уряду може стати саме мулла Абдул Гані Барадар, який обійняв посаду лише його заступника.

15 серпня таліби увійшли до Кабула, і президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну. Перед цим протягом менш ніж двох тижнів "Талібан" узяв під контроль більшу частину провінцій Афганістану.

Таліби заарештували експрезидента Афганістану Хаміда Карзая, який вів з ними переговори про перехідний уряд, заборонили музику, і заборонили жінкам працювати і навіть з'являтися на вулицях без бурки і без супроводу чоловіка.

Центром опору талібам знову стала провінція Панджшер на півночі країни. Проте 4 вересня таліби захопили і цю провінцію.