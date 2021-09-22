Таліби звернулися в ООН з наміром виступити на Генасамблеї і призначили посла

Представники ісламістського руху "Талібан" хочуть виступити на Генеральній асамблеї ООН. Відповідний лист вони направили в Організацію Об'єднаних Націй.

Про це пише Reuters. Також таліби призначили свого посла при ООН - ним став Мохаммад Сохаїл Шахін.

Міністр закордонних справ руху Амір Хан Моттакі закликав генсека Організації Антоніу Гутерреша дозволити взяти участь в 76-й сесії Генасамблеї.

"Талібан" таким чином хоче звернутися до світових лідерів. У листі також сказано, що постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну.

Представник генсека ООН зазначив, що лист передано мандатної комісії, однак вона навряд чи збереться до понеділка, 27 вересня. Саме в цей день завершується сесія Генасамблеї.

З огляду на це, ймовірність, що представник руху зможе виступити вкрай мала.



