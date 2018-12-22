Італійська компанія постачала обладнання для заводу в Криму попри санкції

Італійська компанія Bertolaso поставляла обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Представник комерційного відділу компанії Bertolaso Лука Карасси розповів, що два місяці тому фірма доставила в Крим машину для миття, наповнення і закупорювання пляшок. Це обладнання призначене для заводу "Золотої Балки" в Севастополі. Контракт був підписаний з агрофірмою і одним з двох її власників.

Лука Карасси зазначив, що в Bertolaso знали, що їхній товар буде встановлений на кримському підприємстві.

"Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють - нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції і моральної сторони питання, я закінчую розмову", - сказав представник італійської компанії.

Крім Bertolaso, агрофірмі "Золота Балка" постачали обладнання ще три компанії з Італії - Gortani, Innotec і Robino&Galandrino.

У першій компанії спростували факт співпраці з кримським заводом, хоча її символ і телефонний контакт видно на відеопрезентації "Золотої Балки". Дві інші італійські фірми не підтвердили і не спростували інформацію про угоду з кримським заводом.

Посольство України в Римі заявив, що постачання обладнання в окупований Крим порушують європейське законодавство, і Україна разом з європейськими партнерами буде реагувати на ці факти. Українські дипломати вже направили чотирьох згаданим компаніям запити з проханнями пояснити можливу співпрацю з кримської фірмою, але вони поки не відповіли.

Офіційної реакції Італії поки не послідувало.