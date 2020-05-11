Італія хоче легалізувати пів мільйона трудових мігрантів

Парламентська коаліція Італії має намір легалізувати сотні тисяч нелегальних мігрантів, які працюють у сільському господарстві, на будівництві та у догляді за хворими і людьми похилого віку, на тлі пандемії коронавірусу, однак в останній момент популістський "Рух 5 зірок" заблокувало досягнуту угоду.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання La Repubblica, згідно з планом, нелегальним мігрантам хочуть надати шестимісячний дозвіл на проживання на період пошуку роботи. Якщо їм вдасться укласти трудовий договір, дозвіл на проживання продовжується на строк дії договору.

Працівники не фермах будуть легалізовані лише в тому випадку, якщо роботодавець подасть відповідну заявку, і їм доведеться довести, що вони раніше працювали в агросекторі.

Однак через кілька годин після досягнення домовленостей "Рух 5 зірок" заявив, що не підтримує ініціативу.

Партія не підтримує "амністію" для роботодавців, заявляючи, що відсутність покарання за нелегальне працевлаштування є "злочинним щитом".

Через пандемію COVID-19 тисячі працівників-нелегалів не можуть повернутися з Італії на батьківщину. Крім того, плани з легалізації спрямовані й на місцевих, які працевлаштовані нелегально.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що Україна не буде блокувати виїзд людей для роботи за кордоном, якщо вони нададуть договір про роботу хоча б на три місяці. Він також повідомив, що вже багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Зокрема, рейси замовили Німеччина, Італія, Фінляндія і Польща.

Раніше повідомлялося, що уряд не хоче відпускати працівників, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID- 19, назад на роботу в інші країни. Навіть за умови, що ці держави спеціально для них будуть послаблювати карантин і допомагати з виїздом.

За матеріалами Європейська правда