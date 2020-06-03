Італія відкрила кордони для туристів

Скасування обмежень стосується громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

З 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, і тепер вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.

Про це повідомляє Corriere dela Serra.

Скасування обмежень стосується громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Італія також знімає обмеження на поїздки всередині країни, дозволяючи людям переміщатися між регіонами. Протягом майже трьох місяців подорож по Італії дозволялася тільки в необхідних випадках.

Італія з 3 червня дозволила відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні.