Талибы напали на военную базу в Афганистане: погибло 140 человек

Боевики из движения Талибан совершили нападение на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане, в результате чего погибли минимум 140 человек

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на агентство Reuters.

Для нападения боевики переоделись в форму правительственной армии. Таким образом они въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу из гранатометов и стрелкового оружия. В операции участвовало около 10 талибов.

Отметим, в момент нападения, часть военных выходила из мечети после намаза, остальные же обедали в столовой.

В данный момент известно о 140 погибших, но не исключено, что эта цифра будет расти. Среди военных много раненых.

В Талибане заявили, что нападение на базу стало местью за убийства командиров движения на севере Афганистана.