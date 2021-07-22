Текст угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

США та Німеччина виступили зі спільною заявою щодо підтримки України, євпропейської енергетичної безпеки, та цілей щодо клімату. Відповідний текст оприлюднено на сайті Держдепу.

Текст заяви:

"США та Німеччина непохитно підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність та європейський шлях, обраний Україною. Сьогодні ми знову зобов'язуємось протистояти агресії Росії та злочинній діяльності в Україні та за її межами. США зобов'язуються підтримувати зусилля Німеччини та Франції щодо встановлення миру на сході України, використовуючи Нормандський формат. Німеччина посилить свої зусилля в рамках Нормандського формату, щоб сприяти виконанню Мінських угод. Сполучені Штати та Німеччина підтверджують своє зобов'язання подолати кліматичну кризу та вжити рішучих заходів щодо зменшення викидів у 2020-х роках, щоб зберігати досяжність встановленої раніше межі щодо зростання глобальної температури в межах 1,5 градусів Цельсія.

Сполучені Штати та Німеччина єдині у рішучості притягнути Росію до відповідальності за її агресію та злочинну діяльність шляхом покарання її за допомогою санкцій та інших інструментів. Ми зобов'язуємось співпрацювати за допомогою нещодавно створеного Діалогу США та ЄС щодо Росії високого рівня та двосторонніх каналів, щоб гарантувати, що США та ЄС готові, у тому числі за допомогою відповідних інструментів та механізмів, реагувати на російську агресію та злочинні дії, включно із зусиллями Росії щодо використання енергії як зброї. Якщо Росія намагатиметься використовувати енергію як зброю або вчиняти подальші агресивні дії проти України, Німеччина вживатиме заходів на національному рівні та вимагатиме ефективних заходів на європейському рівні, включно із санкціями, з метою обмеження можливостей російського експорту до Європи в енергетичному секторі, включно із газовим сектором, та/або в інших економічно важливих секторах. Це зобов'язання покликане гарантувати, що Росія не буде зловживати будь-яким трубопроводом, включно із "Північним потоком-2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю.

Ми підтримуємо енергетичну безпеку України, Центральної та Східної Європи в тому числі з ключовими принципами, закріпленими в Третьому енергетичному пакеті ЄС щодо різноманітності та безпеки поставок. Німеччина підкреслює, що вона буде дотримуватися як букви, так і духу Третього енергетичного пакету щодо "Північного потоку-2", що знаходиться під юрисдикцією Німеччини, щоб забезпечити розукрупнення та доступ третіх сторін. Це включає оцінку будь-яких ризиків, пов'язаних із сертифікацією оператора проекту, для безпеки енергопостачання ЄС.

Сполучені Штати та Німеччина впевнені, що інтересам України та Європи відповідає продовження транзиту газу через Україну і після 2024 року. Відповідно до цього переконання, Німеччина зобов'язується використовувати всі наявні важелі для сприяння продовженню на термін до 10 років угоди України з Росією про транзит газу, включно із призначенням спеціального посланця для підтримки цих переговорів, якомога швидше і не пізніше 1 вересня. Сполучені Штати зобов'язуються повністю підтримати ці зусилля.

Сполучені Штати та Німеччина рішучі у своїй відданості боротьбі зі змінами клімату та забезпеченню успіху Паризької угоди шляхом скорочення власних викидів відповідно до встановленої нульової цілі до найпізніше 2050 року, заохочуючи посилення кліматичних амбіцій інших великих країн, а також через співпрацю щодо розробки рішень та технологій для прискорення глобального переходу до нульових викидів. Ось чому ми запустили американсько-німецьке партнерство з питань клімату та енергетики. Партнерство сприятиме співпраці США та Німеччини щодо розробки дієвих дорожніх карт для досягнення наших амбітних цілей щодо скорочення викидів; координації нашої внутрішньої політики та пріоритетів у галузевих ініціативах декарбонізації та багатосторонніх форумах; мобілізації інвестицій в енергетичний перехід; і розробці, демонстрації та масштабуванню таких важливих енергетичних технологій, як відновлювана енергія та зберігання, водень, енергоефективність та електрична мобільність.

В рамках американсько-німецького партнерства з питань клімату та енергетики ми вирішили створити опору для підтримки енергетичних переходів у країнах, що розвиваються. Це включатиме акцент на підтримці України та інших країн Центральної та Східної Європи. Ці зусилля не лише сприятимуть боротьбі зі змінами клімату, але й підтримуватимуть європейську енергетичну безпеку, зменшуючи попит на російську енергію.

Відповідно до цих зусиль, Німеччина зобов'язується створити та адмініструвати Зелений фонд для України для підтримки енергетичного переходу України, енергоефективності та енергетичної безпеки. Німеччина та США докладуть зусиль, щоб заохочувати та підтримувати інвестиції у Зелений фонд для України в обсязі щонайменше 1 мільярда доларів, у тому числі від третіх сторін, таких як суб'єкти приватного сектору. Німеччина надасть початковий внесок до фонду в обсязі щонайменше 175 мільйонів доларів і працюватиме над продовженням своїх зобов'язань у найближчі бюджетні роки. Фонд заохочуватиме використання відновлюваної енергії; сприятиме розробці водневих технологій; підвищенню енергоефективності; прискоренню переходу щодо вугілля (coal transition - англ.); і сприятиме вуглецевій нейтральності. США планують підтримати ініціативу за допомогою технічної допомоги та підтримки за допомогою рішень, які відповідають цілям фонду, на додаток до програм підтримки ринкової інтеграції, регуляторної реформи та розвитку відновлюваних джерел енергії в енергетичному секторі України.

Крім того, Німеччина продовжуватиме підтримувати двосторонні енергетичні проекти з Україною, особливо у галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також через підтримку переходу щодо вугілля (coal transition - англ.), включно із призначення спеціального посланця із виділеним фінансуванням у 70 мільйонів доларів. Німеччина також готова розпочати Пакет заходів щодо стійкості України для підтримки енергетичної безпеки України. Це включатиме зусилля щодо захисту та збільшення спроможності щодо реверсних потоків газу в Україну з метою повністю захистити Україну від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити постачання газу до країни. Вона також включатиме технічну допомогу для інтеграції України в європейські електромережі, спираючись на, та в координації з, поточною роботою ЄС та Агентства США з міжнародного розвитку. Окрім того, Німеччина сприятиме включенню України до німецького Інституту з розбудови кібернетичного потенціалу, підтримуватиме зусилля з реформування енергетичного сектору України та сприятиме визначенню варіантів модернізації газотранспортних систем України.

США та Німеччина висловлюють свою рішучу підтримку Ініціативі трьох морів та її зусиль щодо зміцнення інфраструктурного зв'язку та енергетичної безпеки в Центральній та Східній Європі. Німеччина зобов'язується розширити своє співробітництво з цією ініціативою з прицілом на фінансову підтримку проектів Ініціативи трьох морів у галузі регіональної енергетичної безпеки та відновлюваних джерел енергії. Крім того, Німеччина підтримуватиме проекти, що становлять спільний інтерес в енергетичному секторі, за рахунок бюджету ЄС із внеском до 1,77 млрд доларів протягом 2021-2027 років. Сполучені Штати залишаються відданими інвестиціям в Ініціативу трьох морів і продовжують заохочувати конкретні інвестиції членів та інших".

Міжнародний Кур'єр

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