Телефонный разговор Трампа и Путина может состояться 28 января - Кремль

Белый дом пока официально не комментировал данную информацию

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом в качестве нового президента США состоится в субботу, 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Белый дом пока официально не комментировал данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп до конца недели проведет телефонный разговор с Путиным.