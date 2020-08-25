Телевежа Анкари та мости через Босфор "вдягнулися" у синьо-жовті кольори

З нагоди Дня Незалежності України ввечері 24 серпня символ турецької столиці вежа Атакулє та три мости через Босфор у Стамбулі були підсвічені в кольори Державного прапора України.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

"Ще один рік залишається позаду, насправді це процес відновлення незалежності. Ми - держава з тисячолітніми традиціями, міцна держава. Живучи за кордоном, багато хто інакше починає розуміти та цінувати її", - сказав у спілкуванні з українською громадою Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат закликав українців єднатися, аби бути разом сильнішими та спільно долати будь-які перепони.

У Стамбулі ввечері у синьо-жовті кольори забарвилися всі три мости через Босфор.

"Увечері мости через Босфор "Фатіх Султан", "Мехмет Кьопрюсю" та "Йавуз Султан" підсвічено кольорами нашого прапора. Це неймовірно!" - пише у Фейсбуку Генконсульство України у Стамбулі.

Дипломатичні представництва подякували Туреччині за підтримку та численні привітання, які надійшли на їхню адресу.