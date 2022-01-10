Тема нерозширення НАТО викликала дуже серйозні заперечення з боку США – Рябков

Тема нерозширення НАТО й отримання правових гарантій повернення до кордонів 1997 року викликає нерозуміння США, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Нічого дивного в тому, що тема нерозширення НАТО далі й отримання юридично зобов'язувальних гарантій щодо цього і формального відкликання рішень Бухарестського саміту 2008 року викликає дуже серйозні заперечення, м'яко кажучи", - сказав він за підсумками переговорів у Женеві з представниками США щодо гарантій безпеки, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

За його словами, "на жаль, є інші такі аспекти, де ми маємо протилежний погляд: для нас щось абсолютно необхідно, для американців це категорично неприйнятно".

"Це погано, тому що це свідчить про недооцінку серйозності того, що відбувається, з американського боку", - наголосив Рябков.