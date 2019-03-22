Тема сговора с Россией поблекла, на смену ему всплыл украинский план помощи Клинтон (The Hill, США)

Главный прокурор Украины дал интервью, показанное в среду на Hill.TV. В нем он рассказал о начале расследования, цель которого выяснить, не занимались ли правоохранительные органы Украины организацией преднамеренных утечек финансовой информации о тогдашнем председателе штаба Трампа Поле Манафорте в ходе президентской кампании 2016 года, чтобы помочь на выборах Хиллари Клинтон.

Утечка в американские СМИ информации из так называемой "черной бухгалтерии" вынудила Манафорта уйти из предвыборного штаба Трампа и стала причиной одного из главных обвинений в расследовании сговора с Россией, которое упорно преследует Трампа и мешает ему последние два с половиной года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал расследование, так как один украинский депутат опубликовал аудиозапись, свидетельствующую о том, что правоохранительные органы этой страны обнародовали финансовую документацию Манафорта, чтобы помочь штабу Клинтон.

Этот депутат также получил постановление суда о том, что данная утечка информации равноценна "незаконному вторжению в американскую избирательную кампанию", сказал мне Луценко. По его словам, аудиозапись является достаточно серьезным аргументом, чтобы начать расследование. Луценко также обеспокоен тем, что соответствующие правоохранительные органы Украины в то время часто контактировали с американским посольством в Киеве.

"Сегодня мы начинаем следствие по этому уголовному делу, и мы дадим правовую оценку данной информации", - сказал мне Луценко.

До прихода на должность генерального прокурора Луценко был известным активистом, и во время правления пророссийского президента Виктора Януковича выступал против влияния России на Украину. Генеральным прокурором он стал в 2016 году на волне антикоррупционных реформ, начатых действующим президентом Петром Порошенко, который является союзником США и западных стран. В отличие от утверждений о сговоре с Россией, которые с самого начала звучали громко и сенсационно, а политики и средства массовой информации объявили эту историю кризисом уотергейтского масштаба еще до полного изучения доказательств и улик, украинские разоблачения заслуживают пристального расследования, и принимать их на веру нельзя. Не стоит забывать, что на Украине свирепствует коррупция. Она часто становится объектом грязных манипуляций российского президента Владимира Путина. И именно на Украине в прошлом году сфальсифицировали смерть журналиста, якобы для предотвращения заговора с целью убийства.

Однако надо полагать, что генеральный прокурор, депутат парламента и суд обладают достаточным весом, чтобы внимательно изучить их утверждения и проанализировать аудиозапись.

Кроме того, никому так и не удалось разгадать, каким образом документы из черной бухгалтерии Манафорта попали в американские СМИ. Они всплыли спустя два года после того, как ФБР провело расследование в отношении Манафорта по вопросу его коммерческой деятельности на Украине, но в 2014 году отказалось его продолжать за недостаточностью улик.

У нас есть убедительные доказательства того, что отставной британский шпион Кристофер Стил начал собственное расследование, составив на его основании скандальное досье о сговоре России. С декабря 2015 по февраль 2016 года у него состоялась серия бесед с высокопоставленным чиновником из министерства юстиции Бросом Ором (Bruce Ohr) о получении компромата на Манафорта.

Мы знаем, что ФБР начало работу в американском посольстве в Киеве, чтобы помочь следствию по делу Украины/Манафорта (такая практика в порядке вещей, когда расследование ведется за границей). Мы также знаем, что оно использовало Стила в качестве информатора в начале расследования против России. А еще нам известно, что штаб Клинтон воспользовался услугами одной юридической фирмы, чтобы платить Стилу за работу по поиску компромата на Трампа, способного помешать ему стать президентом, и что в это же самое время Стил помогал ФБР.

Все эти хитросплетения вкупе с новыми заявлениями украинского генпрокурора дают все основания для проведения серьезного и тщательного расследования.

Если сотрудники украинских правоохранительных органов, часто работавшие с американским посольством, действительно организовали утечку документов Манафорта в попытке повлиять на выборы в США в интересах Клинтон, то общество имеет право знать, что, кому и когда было известно.

Интервью Луценко телеканалу "Хилл" поднимает еще один важный вопрос. Между американским посольством и украинским генпрокурором, которому Америка доверила борьбу с коррупцией в стране-союзнице, сложились неблагополучные отношения.

В своем интервью Луценко обвинил американское посольство времен Обамы в том, что оно в 2016 году мешало ему вести дела о коррупции. Он сказал, что американский посол передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование, а потом отказалась сотрудничать в начале расследования по делу о хищении американской помощи на Украине.

Луценко передал мне письмо из посольства в доказательство своих слов. Оно показывает, что американская представительница действительно просила его отказаться от расследования дела о хищении средств. "Мы серьезно обеспокоены проводимым расследованием и считаем, что для него нет никаких оснований", - написал в свое время в прокуратуру сотрудник посольства по имени Джордж Кент (George Kent).

В среду Госдепартамент выступил с заявлением о том, что он больше не оказывает финансовое содействие ведомству Луценко в его борьбе с коррупцией и считает его заявления по поводу списка "неприкасаемых" "откровенной фабрикацией".

Но я могу подтвердить, что Луценко не единственный, кто жалуется на американское посольство в Киеве.

В прошлом году член палаты представителей Пит Сешнс (Pete Sessions), будучи председателем комитета по регламенту, написал неофициальное письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором попросил его отозвать американского посла на Украине, заявив, что та делает уничижительные заявления о Трампе.

Джон Соломон