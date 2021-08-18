Темою переговорів Меркель та Путіна у Москві стануть три “гарячі точки”

Під час свого візиту в Москву в п'ятницю, 20 серпня, німецька канцлерка Ангела Меркель проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив на брифінгу у Берліні прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт, темою переговорів стане ситуація на Донбасі, у Білорусі та Афганістані.

"Порядок денний буде дуже насиченим під час п'ятничної поїздки до Москви, він буде зосереджений на переговорах з президентом Росії”, - зауважив він.

Темами переговорів стануть “гарячі точки” на міжнародній арені.

"Мова буде йти про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, про Білорусь”, - зазначив Зайберт.

Ще однією темою буде ситуація в захопленому талібами Афганістані.

Перед початком переговорів Ангела Меркель покладе вінок до могили Невідомого солдата, а також відвідає Олександрівський сад. Після зустрічі німецької канцлерки з російським президентом, глави двох держав проведуть спільну пресконференцію.